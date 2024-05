Alex Indragoli, ancora ricoverato, le condizioni del 59enne di Olbia

Alex Indragoli è ancora in ospedale dopo l’incidente a Olbia.

Pochi giorni fa un un brutto incidente stradale ha coinvolto Alex Indragoli, noto sportivo 59enne ex dipendente di Meridiana e residente a Olbia da numerosi anni. Lo scorso lunedì, mentre si trovava in scooter all’interno della rotatoria di via Genova a Olbia, a poca distanza dal molo Brin e dal comune, è stato travolto improvvisamente da un’automobile.

Indragoli è stato trasportato all’ospedale di Olbia dal personale del 118, intervenuto immediatamente insieme ai carabinieri e ai vigili del fuoco. I sanitari, però, viste la condizioni particolarmente gravi, hanno deciso di trasferirlo d’urgenza al Santissima Annunziata di Sassari, dove è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva, dove è ricoverato da allora in stretta sorveglianza medica.

