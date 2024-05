Nasce il “Colcò Rosso”, il nuovo vino creato dagli studenti di Olbia

Annunciata la nascita del “Colcò Rosso”, il vino creato dagli studenti di Olbia.

Gli studenti della scuola agraria dell’istituto Amsicora di Olbia, hanno creato il “Colcò Rosso“, un nuovo vino locale. La produzione è avvenuta all’interno dell’azienda scolastica. “Sei anni fa abbiamo aperto il corso a indirizzo vitivinicolo-enologico – spiega il dirigente scolastico Gianluca Corda -, e per questo abbiamo impiantato un vigneto di cannonau, un vigneto di vermentino e un altro vigneto di uve rosse. L’anno scorso c’è stato l’esordio assoluto, per la prima volta l’Amsicora ha imbottigliato ed etichettato un vino Cannonau. Quest’anno esordio solo per il vino, nuovo rispetto al tipo dello scorso anno”.

Non si troverà al supermercato.

La distribuzione del vino avverrà, però, solamente con destinazione interna, essendo una scuola agraria. Il vino non si troverà nei comuni canali commercio perché così è previsto dalla legge per le scuole agrarie.

“Il nome lo hanno deciso i ragazzi e i docenti, ed è il nome della località in cui sorge il vigneto – spiega Corda -. Sono stati molto contenti di aver realizzato un prodotto, è uno degli elementi importanti nella formazione. Far sentire i ragazzi protagonisti della realizzazione di qualcosa di concreto, anche rispetto all’attività pratica che svolgono all’interno della scuola nelle ore di laboratorio, è fondamentale”.

Nuovi progetti per l’agrario di Olbia.

La scuola all’interno dei progetti del Pnrr si è dotata di nuovi strumenti per la trasformazione dell’uva e quindi per la realizzazione del vino. Ma ha anche acquistato un laboratorio di analisi del vino altamente specializzato. Questo consentirà di ampliare le competenze apprese dagli studenti anche nel campo delle analisi del prodotto. “Per noi importante anche perché si lega a tutto il percorso dei ragazzi e amplia anche le possibilità di alternanza scuola lavoro con le aziende locali con cui già collaboriamo”.

Le finalità della produzione a scuola.

“Nelle ore di attività pratiche che sono previste dal piano di studi della scuola – spiega il dirigente scolastico – è possibile svolgere un’attività finalizzata poi alla trasformazione dell’uva e quindi alla produzione del vino. La formazione è propedeutica a un percorso di lavoro futuro o di studi universitari inerenti all’enologia.

L’annuncio del nuovo vino.

Ad annunciare il nuovo vino è stato il direttore dell’azienda dell’istituto agrario Amsicora professor Sandro Piras, che insieme ai professori Giuseppe Rizzo e Andrea Asara ha curato il progetto coi ragazzi del triennio dell’istituto agrario: “Ci siamo quasi, anche quest’anno l’agrario Amsicora di Olbia produrrà il proprio vino – annuncia il responsabile della scuola agraria -. Non sarà un cannonau in purezza, come nello scorso anno, a causa della pessima annata, bensì un rosso nato da uvaggi di uve rosse. Oggi la classe seconda A ha provveduto all’imbottigliamento e alla tappatura con tappi di sughero. Nei prossimi giorni capsulatura, etichettatura e confezionamento ed il nostro “Colcò rosso ” sarà pronto per l’esordio”.

