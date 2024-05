Mistero sul proprietario del bellissimo yacht attraccato a Olbia.

La stagione turistica dei megayacht al porto turistico Marina di Olbia è stata appena inaugurata con l’arrivo dello splendido yacht “Eye”. Si tratta di un giga yacht, lungo 87 metri m/285’5″, battente bandiera delle Isole Cayman, che è arrivato a Olbia il 1 maggio.

Arriva Eye.

Lo yacht a motore è stato costruito dalla Lürssen Yacht in Germania nel cantiere navale di Rendsburg e consegnato al suo proprietario nel 2012. La progettazione degli interni e dell’estetica esterna è stata affidata alla maison di design britannica Winch Design. Alla consegna, lo yacht si chiamava “Ace”.

Poi ha subito un completo restyling nel 2018, quando il designer Andrew Winch l’ha modificato creando un profilo molto insolito, con due “occhi” che fungevano sia da elemento di design che da balcone riparato. Di conseguenza, anche il nome dell’imbarcazione è stato cambiato in “Eye” – in inglese, “Occhio” -.

Il mistero del proprietario dello yacht attraccato a Olbia.

Il nome del suo attuale proprietario è avvolto nel mistero. Conosciamo il precedente proprietario. Si tratta di uno dei più grandi oligarchi ucraini, Yuriy Kosiuk, un imprenditore miliardario del settore agricolo, fondatore della più grande azienda agricola in Ucraina.

Ma il natante è stato venduto nel 2023 a un ignoto nuovo proprietario, che lo ha ristrutturato ancora e ha trasformato il suo profilo esterno e la sua siluette in quelle che oggi possiamo ammirare nel porto turistico Marina di Olbia. Il suo particolare design esterno ora mostra quattro ponti paralleli in teak. Mentre i balconi a forma di occhio sono stati sostituiti da eleganti linee rette. EYE è uno yacht che sfida le tradizioni del design e simboleggia l’eccellenza ingegneristica in ambito navale.

Il palazzo galleggiante.

L’Eye è un “palazzo” galleggiante estremamente lussuoso ed elegante, dotato di 6 imponenti e comodissime suite, che possono ospitare fino a 10 ospiti. E’ anche in grado di trasportare circa 30 membri dell’equipaggio per un’esperienza comoda e rilassata. All’interno vi è una splendida “sala da té russa”, un luogo dove si svolge la cerimonia del té servito in preziose suppellettili di porcellana insieme a cibi tradizionali. Per lo svago degli ospiti sono inoltre presenti una palestra, un cinema e una discoteca. All’esterno vi è una magnifica piscina a sfioro e un eliporto.

Il turismo degli yacht a Olbia.

L’attuale stagione turistica si rivela promettente per Olbia. I numeri delle presenze di superyacht a Olbia e in tutto il suo distretto, uno dei più importanti del Mediterraneo, in base ai dati del Cipnes avevano registrato 1.782 yacht nel 2018, passando a ben 2.330 yacht nel 2023, con un significativo aumento percentuale pari al 30,7%. Le dimensioni degli yacht sono variate dai 50 metri ai 65 metri, per cui il gigayacht Eye, con i suoi 87 metri, si pone alla testa della graduatoria. La presenza di yacht di tali dimensioni dimostra la capacità del distretto di Olbia di soddisfare anche le esigenze di un pubblico altamente elitario.

Il porto turistico Marina di Olbia è una destinazione di lusso per i megayacht, offre servizi esclusivi e un’eccellente infrastruttura per accogliere le imbarcazioni più grandi e prestigiose del mondo. Con l’arrivo dell’Eye, si conferma come una delle mete preferite per i proprietari di yacht di lusso e per coloro che vogliono godersi una vacanza esclusiva in Sardegna. La presenza di yacht di grandi dimensioni come l’EYE è un segnale della crescita dell’interesse per la Sardegna come destinazione di lusso nel settore superyacht.

