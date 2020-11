Il progetto Cycle Walk a Olbia.

Il Comune di Olbia aderisce a Cycle Walk, un progetto internazionale finanziato dall’ente per garantire la sicurezza ciclistica e promuovere l’uso della bicicletta. Mira ad introdurre strumenti per la realizzazione di piste ciclabili in città con 65mila euro dall’avanzo di bilancio comunale, collaborando con altre città europee per realizzare i progetti.

Sono 6 i Comuni partner di Cycle Walk e in Italia ha aderito Olbia, con la Regione Sardegna come partner. Da quando ha aderito all’iniziativa si sono tenuti diversi incontri. L’obiettivo è quello di pianificare un utile modello, integrato e sostenibile, di mobilità alternativa all’auto.

