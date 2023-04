Olbiese si lamenta sul degrado a Sassari e sui social si scatena il derby

Le polemiche sui social su Sassari.

Il centro di Sassari, bello ma troppo trascurato. Questo secondo un olbiese che ha visitato la città ed è rimasto deluso dallo stato di abbandono del “salotto buono” del capoluogo del Nord Sardegna. Il visitatore, proveniente da Olbia, ha esposto il suo malcontento sui social e le polemiche non sono tardate ad arrivare.

“Ho amato sempre l’aspetto del centro storico sassarese, di bellezza e decadenza – spiega l’olbiese sui social -. Ma ora c’è proprio desolazione! Per non parlare della sensazione di pericolo che ho percepito in certe vie e vicoli! Spero in tempi migliori per il centro di Sassari. È una città bellissima, lo dico da olbiese”.

Queste le parole del visitatore, che sono risultate pesanti a non pochi sassaresi, forse per l’antica rivalità tra Sassari e Olbia. E le critiche sono arrivate subito. “Da olbiese ha visto pericolo? Quando ad Olbia ogni 3×2 ci sono attentati incendiari e gli adolescenti sono completamente allo sbando. Tutta la Sardegna è così, basta con questo terrorismo su Sassari”, commenta una residente.

“Io sinceramente quando vado nelle altre città e vedo cose che non mi piacciono e in alcuni casi tante non mi permetto di scrivere ciò che i sardi scrivono di Sassari – commenta un altro sassarese -. Certi commenti e certi post sono fatti solo per provocare odio e indignazione e non meritano ulteriore commento e spreco di tempo”.

Tuttavia, tantissimi hanno dato ragione all’olbiese e si sono lamentati della situazione in cui versa da tempo il centro storico. “Da sassarese ti dico che è cosi, purtroppo hai ragione. Sassari è una bella città ma, sono cambiate molte cose e poi nn parliamo dei marciapiedi e delle strade sporche e dissestate io sto sempre attenta a non cadere”, commenta una. E ancora: ”Ora c’è solo mondezza e omertosi. Quando vedono e sentono una ragazza chiedere aiuto, chiudono le finestre e sbirciano da dietro le tapparelle”.

