Il pesce d’aprile di un market corre sui social.

Sarebbe stata un’idea innovativa quella di aprire un supermercato galleggiante su un prestigioso yacht. L’idea della catena gallurese Dettorimarket, è però un pesce d’aprile. Tutti, però, ci hanno abboccato sul serio apprezzando la trovata originale del gruppo Crai.

La notizia burla è stata lanciata sui social. “Finalmente possiamo condividere con voi una grande notizia. DettoriMarket apre un negozio galleggiante in acque internazionali: Dettori on the sea. Vogliamo far conoscere la nostra Sardegna, i nostri prodotti tradizionali! Venite a trovarci quando passate da quelle parti”, scrive il social media manager della pagina ufficiale del supermercato.

Il post ha ricevuto tantissime reazioni e condivisioni e tanti quelli che si sono complimentati per la nuova idea di business. Peccato però che si tratta di uno scherzo fatto ad arte e l’idea del supermercato galleggiante è stata veramente realizzata. Uno di questi è il concorrente francese Carrefour, che ha inaugurato a Dubai il primo market sul mare.