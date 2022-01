L’adesione di Olbia.

Il comune di Olbia aderisce al costituendo Distretto Turistico della Gallura, per attuare politiche per la promozione della destinazione. L’Unione dei comuni hanno avviato questo percorso, con Olbia come capofila.

“Questa adesione, non solo è un atto importante e dovuto – ha detto l’assessore Giovanni Sanna – ma pone la nostra città di fruire di finanziamenti a valere sui fondi indiretti dell’Unione europea, gestiti dalla Regione e finanziamenti e dei fondi indiretti che questo Comune si candida a gestire direttamente al di là del centro di programmazione della Regione e quindi anche in questo ambito il comitato di promotore del Distetto è importante per la promozione e l’acquisizione dei finanziamenti necessari per svolgere attività promozione istituzionale”.