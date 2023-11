Dolore a Olbia per la scomparsa di Andrea Brigaglia.

L’intera comunità di Olbia si unisce nel cordoglio per la scomparsa di Andrea Brigaglia, venuto a mancare venerdì scorso, all’età di 70 anni. Nato il 16 giugno 1953 a Luogosanto, è stato un medico veterinario di grande stima non solo in Gallura. La sua dedizione e passione per gli amici a quattro zampe lo hanno reso un punto di riferimento per molti nel territorio del nord Sardegna.

Il triste annuncio è stato diffuso dalla sua famiglia, composta dalla moglie Lina Demuro, la suocera Andreana, i cognati, le cognate, i nipoti e tutti i parenti. La perdita di Andrea Brigaglia rappresenta non solo un lutto personale ma anche una mancanza rilevante per la comunità gallurese, che ha sempre potuto contare sulla sua professionalità e umanità.

I funerali sono programmati per questo pomeriggio, alle ore 15, nella basilica di San Simplicio a Olbia, con partenza dalla sua abitazione. Il corteo funebre si dirigerà poi verso il cimitero nuovo di Olbia, dove Andrea riceverà l’ultimo saluto da coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato. In questo momento di dolore, la comunità si unisce per commemorare la vita e il contributo prezioso di Andrea alla sua professione e alla comunità che tanto amava.

