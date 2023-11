Le condizioni dei feriti nell’incidente ad Arzachena.

Le condizioni dei feriti nell’incidente avvenuto ieri sera lungo la strada provinciale 59, poco distante da Abbiadori, ad Arzachena, mostrano segni di miglioramento. L’incidente, che ha coinvolto tre persone in uno scontro frontale intorno alle 20:30, ha richiesto l’intervento immediato del personale sanitario del 118. Uno dei coinvolti è stato trasportato in ospedale, presso il nosocomio Giovanni Paolo II di Olbia.

Dopo un’approfondita valutazione medica, i professionisti sanitari hanno escluso lesioni rilevanti, confermando così la diagnosi positiva per il paziente coinvolto nell’incidente. Poche ore dopo gli esami, l’uomo è stato dimesso, con la prescrizione di seguire le cure necessarie che continueranno per i prossimi giorni, garantendo il suo pieno recupero.

Sul luogo dell’incidente, sono intervenuti i vigili del fuoco per le operazioni di messa in sicurezza, lavorando per garantire la sicurezza dell’area. Contestualmente, i carabinieri hanno eseguito i rilievi di legge per documentare accuratamente la dinamica dell’accaduto. La cooperazione sinergica tra le forze di soccorso e le autorità competenti ha contribuito a gestire prontamente la situazione e ad assicurare un adeguato supporto alle persone coinvolte nell’incidente.

Venerdì sera, intorno alle ore 18, all’ingresso di Arzachena si era verificato un altro brutto incidente stradale. Lo scontro frontale tra due auto era avvenuto al chilometro 338 della strada statale 125, nei pressi della rotatoria. Anche in quel caso le condizioni dei feriti non hanno destato particolare proccupazione.

