Elezioni, a Olbia aperte le iscrizioni per scrutatori e presidenti di seggio

Le iscrizioni per scrutatori e presidenti di seggio a Olbia.

È ancora possibile iscriversi nell’albo delle persone idonee all’ufficio di presidente di seggio elettorale di Olbia. Per presentare la domanda è sufficiente possedere il diploma di scuola superiore, pertanto l’iscrizione è aperta anche ai giovani neo-diplomati che saranno opportunamente formati.

L’istanza dovrà essere redatta sugli appositi moduli disponibili presso l’ufficio elettorale comunale, dove è anche possibile chiedere ulteriori informazioni. L’ufficio si trova in corso Umberto 21/A ed è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, il lunedì e il mercoledì anche dalle 14:45 alle 16:45.

C’è tempo invece fino al 30 novembre per presentare la domanda per essere inseriti nell’albo unico comunale delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale. L’iscrizione è subordinata al possesso, almeno, del titolo di studio della scuola dell’obbligo. Anche in questo caso, la domanda dovrà essere redatta sugli appositi moduli disponibili presso l’ufficio comunale.

“Invitiamo gli elettori e le elettrici della nostra città a presentare le domande – afferma il sindaco Settimo Nizzi – così da poter partecipare ancora più attivamente a momenti importanti della nostra comunità e della vita del Paese quali sono le consultazioni elettorali”.

