Esplora la bellezza della Sardegna su due ruote: i migliori percorsi per il ciclismo e mountain bike. La Sardegna è un vero paradiso per gli amanti delle due ruote, con infinite opzioni di sentieri che offrono panorami mozzafiato ed emozionanti sfide. Immergiti nella natura incontaminata mentre pedali attraverso maestose montagne, affascinanti coste e pittoreschi paesaggi rurali.

La Sardegna offre numerosi vantaggi per gli appassionati di ciclismo e mountain bike. Innanzitutto, il clima mediterraneo della regione, con inverni miti e estati calde, rende possibile praticare queste attività durante tutto l’anno. Inoltre, la varietà di paesaggi che la Sardegna offre, tra montagne, coste e campagne, permette di scegliere tra una vasta gamma di percorsi che si adattano a tutte le preferenze.

La Sardegna è anche ben attrezzata per accogliere ciclisti e mountain biker, con numerosi punti di noleggio biciclette e strutture di supporto lungo i percorsi. Inoltre, l’ospitalità e la cultura sarda creano un’atmosfera accogliente e amichevole per gli amanti delle due ruote.

I percorsi più popolari per il ciclismo e mountain bike in Sardegna:

Costa Smeralda.

Il percorso lungo la Costa Smeralda parte da Palau e si dirige verso San Teodoro ed è uno dei più famosi e affascinanti della Sardegna. Durante il tragitto, potrai ammirare le spiagge e i panorami mozzafiato che caratterizzano questa famosa costa. Lungo il percorso, è possibile ammirare l’architettura tipica della Costa Smeralda e fermarsi per una pausa rinfrescante in uno dei numerosi bar e ristoranti lungo il tragitto.Da Palau, passerai per località come Cannigione, Baja Sardinia e Porto Cervo. Lungo la strada statale 125, raggiungerai infine San Teodoro.

Percorso del Monte Limbara.

Il percorso del Monte Limbara offre un’esperienza unica per gli amanti della mountain bike. Situato nel nord della Sardegna, il Monte Limbara è una catena montuosa che offre un mix di salite impegnative e discese adrenaliniche. Lungo il percorso, è possibile ammirare panorami mozzafiato e immergersi nella natura selvaggia della Sardegna.

Percorso dell’Isola di Sant’Antioco.

L’isola di Sant’Antioco, situata nella parte sud-occidentale della Sardegna, offre un percorso ciclabile costiero che permette di esplorare le sue bellissime spiagge e insenature. Lungo il percorso, è possibile ammirare la flora e la fauna tipiche dell’isola e godersi il panorama mozzafiato del mare.

Sentiero per mountain bike del Parco Nazionale del Gennargentu.

Il Parco Nazionale del Gennargentu, situato nella parte centrale della Sardegna, offre un sentiero per mountain bike che attraversa paesaggi spettacolari e selvaggi. Lungo il percorso, è possibile ammirare laghi, cascate e una ricca flora e fauna.

Percorso ciclabile della Penisola del Sinis.

La Penisola del Sinis, situata nella parte occidentale della Sardegna, offre un percorso ciclabile che permette di esplorare le sue splendide coste e antiche rovine. Lungo il percorso, è possibile ammirare le spiagge di quarzo bianco, le lagune e le rovine fenicie e romane.

Alghero-Castelsardo

Questo percorso parte da Alghero una delle città più suggestive della Sardegna. Da qui, ci immergeremo nella campagna e nella macchia mediterranea, pedalando per circa cinquanta chilometri fino a Stintino. Lungo il percorso, potrai ammirare il panorama mozzafiato della spiaggia della Pelosa, una delle più belle della Sardegna. Da Stintino, raggiungeremo Porto Torres costeggiando il mare e attraversando le fresche pinete di Platamona. Infine, dopo circa cento chilometri, arriveremo a Castelsardo, antico borgo medievale affacciato sul mare.

Da Cala Gonone ad Arbatax

Questo itinerario ti porterà attraverso la splendida regione dell’Ogliastra. Partendo da Cala Gonone, pedalerai verso Arbatax, attraversando luoghi suggestivi come Nuoro, Oliena ed Orgosolo. Lungo il tragitto, potrai ammirare la natura incontaminata e i paesaggi mozzafiato della Barbagia.

Da San Vero Milis a Oristano

L’ultimo itinerario di questo tour ti porterà attraverso la Penisola del Sinis, da San Vero Milis ad Oristano. Pedalerai lungo la strada costiera, ammirando i paesaggi mozzafiato e le spiagge incontaminate. Lungo il tragitto, potrai visitare luoghi come Torre dei Corsari, con le sue scogliere e la grande spiaggia, e San Giovanni di Sinis, con il suo importante sito archeologico. Una volta arrivato ad Oristano, potrai goderti il pittoresco centro storico e le sue tradizioni.

Consigli per il ciclismo e mountain bike in Sardegna:

Assicurati di avere una bicicletta adatta al tipo di percorso che desideri affrontare.

Porta sempre con te una mappa dei sentieri e un dispositivo GPS per navigare facilmente.

Indossa abbigliamento e attrezzature adatte alle condizioni meteorologiche e al terreno.

Porta con te abbastanza acqua e cibo per il tuo percorso, soprattutto se sei in zone remote.

Rispetta l’ambiente e le altre persone che condividono i sentieri con te.

La Sardegna offre una vasta scelta di percorsi per il ciclismo e la mountain bike, adatti a tutte le preferenze e livelli di abilità. Esplorare questa affascinante isola su due ruote ti permetterà di immergerti nella sua natura incontaminata e scoprire i suoi tesori nascosti. Che tu sia un ciclista esperto o un principiante, la Sardegna ti offrirà un’esperienza unica che rimarrà impressa nella tua memoria. Preparati per indimenticabili avventure su due ruote e lasciati affascinare dalla bellezza della Sardegna.

Contenuto realizzato in collaborazione con la Regione Sardegna – Assessorato al turismo, artigianato e commercio.

