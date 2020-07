Due auto coinvolte nell’incidente.

E’ avvenuto, questa mattina, l’ennesimo incidente nell’intersezione tra via Imperia e via Grecia, in zona Bandinu, a Olbia già teatro di diversi scontri nei mesi precedenti. Dalle prime ricostruzioni l’auto, che si trovava allo stop in via Imperia, non avrebbe rispettato la precedenza dell’utilitaria che stava percorrendo via Grecia andandole addosso.

Sul luogo sono intervenuti sia il 118 che i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito nell’impatto.

