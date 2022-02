Siringhe a Olbia.

Aumentano a Olbia i ritrovamenti di siringhe abbandonate in vari quartieri della città, anche nel centro storico. Segno che la dipendenza da eroina è un problema anche nel comune della Gallura.

Una situazione di degrado e di emergenza sociale ancora più dolorosa, soprattutto dopo la morte di un ragazzo di 23 anni per overdose, il cui corpo senza vita è stato trovato il 29 gennaio scorso dentro i bagni della stazione ferroviaria di Sassari. Alcune siringhe a Olbia sono state abbandonate vicino al parco e poco distante dal cantiere per il completamento del nuovo lungomare di via Genova. Assieme ad esse anche alcuni cucchiaini e altri rifiuti, tra cui delle bottiglie di alcolici.