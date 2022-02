Pirata della strada travolge e uccide bimbo di 1 anno a Cagliari

La tragedia pochi minuti fa.

Tragico incidente questo pomeriggio a Cagliari. Uno scooter ha travolto una mamma col passeggino che attraversava la strada sulle striscie pedonali davanti all’ingresso del parco di Monte Claro.

Il bambino, di 15 mesi, ha perso la vita, mentre il motociclista, un 35enne di Cagliari, risalito in sella ha fatto perdere le sue tracce per poi costituirsi poco dopo alla Polizia Stradale. Lievi ferite per la mamma, soccorsa da una delle due ambulanze intervenute sul posto.

La strada è stata chiusa temporaneamente al traffico.

La notizia ha suscitato grande spavento e commozione per strada e sui social network.