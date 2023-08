La mostra Un Mare d’Aria a Olbia.

Inaugurate questa mattina al Centro Commerciale Olbia Mare “Un Mare D’Aria”, una mostra di Inflatable Art, o Arte Gonfiabile, la prima tappa del grande evento estivo che animerà, in modo “consapevole”, l’estate di Gallerie Sardegna, l’insegna che identifica i centri commerciali gestiti da Nhood neII’isoIa (Olbia Mare – Olbia, Fenicotteri — Santa Gilla/Cagliari, Porte di Sassari — Sassari).

La mostra, che gode del patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, del patrocinio del Comune di Olbia, del Comune di Cagliari e del Comune di Sassari, e ha la collaborazione di Legambiente e di numerose associazioni territoriali, ha l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico di tutte le età suII’importanza di proteggere I’ecosistema e i mari sardi, di promuovere e diffondere la culture della sostenibilità e della salvaguardia del nostro patrimonio più importante: il Pianeta.

La mostra saro itinerante sui Centri Commerciali: dal 1 agosto al 3 settembre presso il Centro Olbia Mare, dal 6 Settembre al 1° Ottobre presso I Fenicotteri di Cagliari e dal 4 al 29 Ottobre al Centro Commerciale Porte di Sassari.

Erano presenti oggi al taglio del nostro le Autorita e le Associazioni locali, in particolare, nella foto, da sinistra: Franco Fois (imprenditore Conad); Nadia Mombelli (Shopping Center Manager Gallerie Sardegna); Sabrina Serra (Vice Sindaco del Comune di Olbia); Vanessa Sesuru (Responsabile UniEuro).

“Questa iniziativa trova tutto il mio supporto perché contribuisce in modo efficace a far crescere la cultura del rispetto dell’ambiente e della tutela del nostro prezioso territorio e del nostro mare. II connubio arte ed ecologia mette insieme valori che nella nostro società sono il sale per on presente e un futuro più sostenibile. I contenuti che I’arte riesce a veicolare rappresentano un bene da promuovere per nutrire la vito dei cittadini e delle cittadine di profonda bellezza e l’ecologia é, oggi più che mai e in modo sempre più urgente, il paradigma della sostenibilità sociale e ambientale che si riflette concretamente nelle vite di ogni cittadino e cittadino” afferma Antonio Piu, consigliere regionale di Europa Verde.

