Il gesto di solidarietà compiuto a Olbia.

Una bella storia di solidarietà, con la speranza che possa servire da esempio a tanti altri. Nel rispetto del dolore individuale, ma con la consapevolezza che spesso la sofferenza per la perdita di un proprio caro possa essere lenita anche dalla gioia che può essere offerta ad un altro.

È la storia della famiglia de Giorgio, che ha deciso di donare lo scooter elettrico per gli anziani, quelle motorette che vengono spesso usate quando si fa fatica a camminare, appartenuto al proprio papà volato in cielo quattro anni fa.

“Babbo è mancato quattro anni fa – racconta Marco de Giorgio – per un tumore e tenevamo la moto in cantina. Abbiamo pensato di fare questo gesto per aiutare un altro anziano che ne avesse bisogno”. La rete del dono si è subito attivata, a dimostrazione di quanto Olbia sappia essere una città solidale.

E ha incontrato l’impegno di Antonio Tango Dessì, che ha trovato la persona che aveva proprio bisogno del veicolo per muoversi: un anziano di Olbia. “Siamo contenti che la moto sia arrivata ad una persona che ne ha bisogno e siamo convinti che è la stessa cosa che avrebbe voluto babbo”, prosegue Marco. La speranza è che tanti altri facciano come la famiglia de Giorgio. Perchè di donare non ci si può mai stancare.

