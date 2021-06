Fermo in auto a Olbia.

Si è fermato con l’auto in mezzo alla carreggiata sulla sopraelevata nord di Olbia. Sarebbe potuta andare molto peggio, visto l’orario, le 19:50, che è da sempre particolarmente intenso per il traffico, e per la presenza di una sola corsia sulla sopraelevata che, come si sa, non rende mai facili le operazioni di soccorso. Invece, il tempestivo intervento degli agenti della polizia locale ha permesso che tutto si svolgesse in sicurezza.

L’auto è stata prima segnalata dalle due moto della polizia locale, che si sono posizionate davanti e dietro al veicolo, in attesa dell’arrivo del carro attrezzi. Nel mentre gli agenti si sono occupati del regolare deflusso della circolazione, evitando che si formassero anche ingorghi. Il rischio che si possono verificare degli incidenti a catena in presenza di strade con una sola corsia è generalmente molto alto e per questo motivo è sempre importante osservare le prescrizioni del codice della strada e richiedere, ove necessario, l’intervento delle forze dell’ordine.

