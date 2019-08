Cosa si fa a Ferragosto a Olbia.

Il Ferragosto a Olbia non è mai un giorno qualunque, ma va pianificato nei minimi dettagli.

Per gli olbiesi il Ferragosto in spiaggia è un vero e proprio must che rievoca l’infanzia e la spensieratezza di una giornata completamente dedicata al divertimento. Trascorrere il Ferragosto nella cornice marina è un grande classico. Intere famiglie e gruppi di amici affollano, infatti, le spiagge del litorale olbiese.

C’è chi, bene organizzato, rimane a dormire in spiaggia dal 14 notte. Infatti, le spiagge vengono letteralmente prese d’assalto per dare vita alle cosiddette “spiaggiate“.

Chi non ama stare in spiaggia, invece si dedica alla tradizionale arrostita. C’è chi la organizza la sera del 14, chi per il 15 a pranzo. Sta di fatto che a Olbia e dintorni non mancano mai braci fumanti con diversi tipo di tagli di carne. La grigliata rimane il classico appuntamento di Ferragosto.

Mentre per chi resta in città e non vuole passare la giornata in spiaggia, un pranzo di Ferragosto in agriturismo rappresenta una piacevole fuga dal caldo e dal caos della giornata.

