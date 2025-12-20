La Sardinia Ferries ospita i sei Rotary Club della Gallura

I sei Rotary Club della Gallura si riuniscono per la prima Conviviale Interclub, evento a bordo della Sardinia Ferries. Un appuntamento per consolidare le relazioni, l’identità e l’impegno dei Club e sarà l’occasione per avviare nuove sinergie e progetti condivisi.

“Il Mega Express Two, ormeggiato nel porto di Golfo Aranci, ospiterà l’evento, confermando la storica vocazione all’ospitalità e all’accoglienza della Compagnia e la grande attenzione al territorio sardo. Alla conviviale parteciperanno circa 120 persone, professionisti e cittadini impegnati nella diffusione di valori etici, che praticano il dialogo, la solidarietà e il sostegno concreto alle persone”.

“I sei Rotary Club della Gallura (Olbia Centro, Tempio Pausania, Olbia, La Maddalena, Coast Porto Rotondo, Arzachena Porto Cervo) si focalizzeranno su iniziative sociali, dedicate alla comunità gallurese e al suo benessere.

Nel corso dell’evento, saranno anticipati alcuni temi particolarmente rilevanti per il territorio della Gallura. Dal sostegno ai giovani, alle donne maltrattate e alle persone meno fortunate, alle attività per la salute, alla salvaguardia dell’ambiente”.

