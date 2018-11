Tre giorni nella Fiera di beneficenza.

Saranno tre giorni dedicati al volontariato ed alla beneficenza. Li organizza l’associazione Casa Silvia di Olbia, da oggi 30 novembre a domenica 2 dicembre presso la sede in Bazzoni Sircana. La Fiera è finalizzata ai vari progetti e servizi che l’associazione offre sul territorio olbiese e per permettere a tutti di sostenere le attività di volontariato della stessa. Le volontarie e i volontari con la vendita dei loro manufatti unici raccolgono fondi per le attività dell’associazione.

Idee regalo per Natale ma non solo, accessori per la casa, per i piccoli, dolci fatti in casa e tanto altro. Le volontarie hanno lavorato per mesi nella creazione di prodotti unici e introvabili sul mercato. Questi manufatti sono l’espressione di abilità, verve creativa e della volontà di sperimentare da parte di tutta l’associazione. La fiera sarà aperta da oggi sino a domenica dalle 9.00 alle ore 13.00 e dalle 16.00 alle ore 19.00.

