I 100 anni di Filippina Putzu.

In Valdarno, dove ha trascorso ormai la maggior parte della sua vita, la conoscono tutti come Pina. Anzi nonna Pina. Ma Filippina Putzu, raccontano, non ha mai dimenticato la sua città natale e cioè Olbia. E chissà se anche ieri, 30 gennaio, giorno del suo compleanno, con cui ha tagliato il traguardo dei 100 anni, ha ricordato la sua Sardegna.

Si è trasferita giovanissima a Fucecchio, cittadina alla periferia di Firenze, dopo aver conosciuto suo marito, che faceva il militare sull’Isola. Ha avuto un figlio, con il quale attualmente vive, insieme alla nuora. Nonna Pina è stata festeggiata ieri come si conviene, stretta dall’amore della sua famiglia. Anche l’amministrazione comunale locale le ha fatto gli auguri con una mazzo di fiori ed una targa ricordo.

(Visited 229 times, 229 visits today)