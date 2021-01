La replica del segretario regionale Oppi.

Arriva a stretto giro la replica del segretario regionale dell’Unione di Centro Giorgio Oppi alle parole del coordinatore di Olbia del partito Gianni Derosas. “Non abbiamo deciso ancora nulla”, afferma nettamente Oppi, smentendo il fatto che l’UDC sosterrà Augusto Navone e la Grande Coalizione Civica.

“Derosas – precisa l’onorevole – non è mai stato legittimato per fare nessuna scelta. Insieme ai miei delegati sul territorio, faremo la scelta su quale schieramento stare. Con intelligenza e come siamo abituati a fare”.

Una replica che appare quasi una strigliata verso il coordinatore cittadino e una sottolineatura della sua indiscussa leadership a livello regionale. “Derosas parteciperà ai prossimi incontri organizzati dai due candidati sindaci e da ulteriori altri candidati che arriveranno in futuro. E solo dopo aver valutato i programmi ed i vari incontri che faremo, decideremo il da farsi. Di fatto, sono io che determino la posizione dell’UDC in Sardegna. E sono io che faccio le liste civiche”, conclude Oppi.

