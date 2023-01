Fiocco azzurro al Comune di Olbia, l’assessore Sciola: “È nato Levante”

L’assessore Antonella Sciola del Comune di Olbia è diventata mamma.

Fiocco azzurro per l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Olbia, Antonella Sciola. Lunedì scorso la 37enne ha dato alla luce Levante. “Lui sapeva che lunedì sarebbe stata la giornata giusta, scandita dal suono del vento. Per questo ha deciso di venire al mondo libero e deciso, come vuole il suo nome”, ha commentato la neomamma.

L’esponente di Forza Italia ha ricevuto numerosi messaggi di auguri. E ha colto l’occasione per ringraziare la struttura di ginecologia e ostetricia : “Ringrazio quanti in questi mesi si sono prodigati per rassicurarci e accoglierci ogni volta che Levante ne ha avuto bisogno. In particolare il dottor Giovanni Devinu, che il destino ha messo sulla nostra via”.

