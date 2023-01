Mancano i medici in diversi paesi della Sardegna.

L’assessore regionale della Sanità, Carlo Doria, incontrerà questo pomeriggio i rappresentanti dei medici di medicina generale. Fra i temi all’ordine del giorno quello delle le sedi carenti in Sardegna. Un problema che grava anche sul territorio della Gallura e sulla quale si auspicano soluzioni immediate.

“Abbiamo il dovere – dichiara l’assessore Doria – di dare riposte ai cittadini in tutte quelle sedi che, per la mancanza di medici, risultano carenti sul fronte dell’assistenza primaria. La situazione attuale richiede anche misure tampone immediate ed è quello che abbiamo fatto indicando alle Asl a quali istituti dell’Accordo collettivo nazionale dei medici di medicina generale fare riferimento per mettere in campo soluzioni adeguate. Tra queste rientra l’aumento temporaneo dei massimali da 1.500 a 1.800 pazienti. Le porte del confronto restano sempre aperte, così come siamo aperti a qualsiasi proposta possa contribuire concretamente a raggiungere l’obiettivo di garantire l’assistenza a tutti i cittadini sull’intero territorio regionale“.

A breve, infine, verrà pubblicato un nuovo bando regionale per l’assegnazione delle sedi vacanti dei medici di medicina generale.

