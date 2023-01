Bolide sui cieli di Olbia? Quell’enorme scia luminosa a mezzanotte

Diversi avvistamenti di un bolide ieri notte a Olbia.

Secondo alcune segnalazioni, un bolide con spettacolare scia luminosa questa notte avrebbe illuminato i cieli di Olbia intorno alle 00:30.

Tra i fortunati che hanno assistito allo spettacolo naturale, la nota pilota e copilota di Rally residente a Olbia Nicoletta Deidda: “Mi trovavo con amici in Via Gabriele D’Annunzio, nei pressi dell’hotel Martini, e procedevo verso il centro di Olbia. All’improvviso è comparsa una palla luminosissima, di un colore non uniforme tra il bianco e il rosso, con una scia lunghissima. Ho avuto paura, sembrava vicinissima, come se stesse per toccare l’edificio, si ingrandiva sempre di più, in direzione di Monti. Pensavo che avrebbe impattato al suolo e che avremmo avvertito un’onda d’urto, ma si è spenta improvvisamente. Uno spettacolo che ricorderò per sempre, non credo capiti spesso, nulla a che vedere con le “stelle cadenti””, la testimonianza di Nicoletta.

Stesse segnalazioni giungono dalla Lombardia, con avvistamenti alle 23:30 e alle 19:30 – in questo caso si tratterebbe di un meteorite, in quanto, secondo le suggestive segnalazioni dei fortunati che hanno assistito allo spettacolo, da verificare, alcuni piccoli frammenti sarebbero giunti al suolo -.

Solo pochi giorni fa, l’osservatorio astronomico dell’Unione Sarda aveva segnalato due bolidi sui cieli sardi, uno nel cagliaritano e l’altro nel nuorese.

I bolidi non sono altro che meteore molto luminose, che sono particolarmente spettacolari e possono assumere colorazioni varie, dal rosso fuoco al verde smeraldo.

I frequenti avvistamenti di bolidi e meteore di questi giorni potrebbero essere legati allo sciame meteorico delle Quadrantidi, uno dei più forti sciami meteorici dell’anno, che produce fino a 120 meteore all’ora – in media 25 – e che nel 2023 ha avuto il suo picco intorno al 4 gennaio: offre generalmente spettacolari “stelle cadenti” descritte come “palle di fuoco con scie luminosissime”.

Il prossimo sciame meteorico è previsto intorno al 19 gennaio, generato dalle Gamma Ursae Minoridis, ma sarà di minore intensità. Per gli appassionati di astronomia, l’evento da non perdere sarà la cometa, probabilmente visibile a occhio nudo, prevista per metà – fine gennaio.

