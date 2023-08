Addio a Franco Usai.

Olbia dice addio a Franco Usai. Aveva soltanto 64 anni l’uomo scomparso recentemente in città, a causa di una malattia. L’anziano era molto conosciuto in quanto è stato un maresciallo dei carabinieri. Da anni in pensione, Franco lascia due figli.

L’uomo era originario di Sassari, ma viveva e lavorava a Olbia da diversi anni. Il suo funerale si terrà mercoledì alle 17.30 nella chiesa di San Michele Arcangelo, partendo dall’ospedale Giovanni Paolo II, dove il pensionato era ricoverato.

