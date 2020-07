L’incendio sulla spiaggia di Mogadiscio a Olbia.

Un piccolo incendio, questa mattina, ha mandato in fumo sterpaglie, e materiale abbandonato, alla periferia di Olbia. Per spegnere le fiamme, poco dopo le 6:30, sono intervenuti i vigili del fuoco che, in breve tempo, hanno domato il rogo di origine dolosa.

Il fatto è avvenuto in via Pier Delle Vigne, nella zona della Sacra Famiglia. Non è la prima volta che fatti analoghi si verificano in quella zona. Per questo motivo, da anni, i residenti si appellano alle forze politiche affinché non vengano dimenticati.

