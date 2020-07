Cassa integrazione e licenziamenti, la ministra apre ai lavoratori di Air Italy

L’incontro tra sindacati e la ministra del Lavoro Catalfo.

Si è svolto oggi l’incontro in videoconferenza tra tutte le Organizzazioni sindacali di Air italy e la ministra del Lavoro Nunzia Catalfo.

Le unanimi richieste sindacali di emendare l’art. 94 del decreto “Cura Italia” che prevede un periodo cassa integrazione straordinaria per i lavoratori di Air Italy, ma che nella versione attuale è di dubbia applicabilità, sono state accolte dalla Ministra che ha annunciato lo studio di una norma ad hoc nel nuovo emanando Dpcm che si auspica possa far superare gli attuali ostacoli applicativi.

Per l’erogazione della Cigs è necessario anche un accordo sindacale, ma ad oggi le organizzazioni lamentano che non è ancora pervenuta alcuna manifestazione di consenso a tale accordo da parte dei liquidatori che, anzi, all’incontro con i sindacati dello scorso mese di maggio, hanno avanzato forti perplessità, la Ministra si è resa disponibile ad aprire un’interlocuzione con gli azionisti per favorire tale indispensabile accordo.

Durante l’incontro si è parlato anche dell’imminente scadenza del blocco dei licenziamenti decretato dal Governo in conseguenza dell’emergenza derivante dalla pandemia, scadenza prevista per il 18 agosto, la Ministra ha dichiarato che valuteranno là possibilità di una proroga, già in fase di definizione per la generalità delle aziende in crisi, anche per i lavoratori di Air Italy che ad oggi parrebbero esclusi da tale beneficio, essendo la società in già liquidazione prima dell’inizio della pandemia.

Già in programma un nuovo incontro col Ministero del Lavoro per il prossimo 4 agosto al fine di aggiornare le rappresentanze sindacali sull’esito di tali interlocuzioni e sullo stato di avanzamento dei lavori di emendamento delle norme che, ad oggi, vedono i lavoratori di Air Italy prossimi al licenziamento e senza alcuna garanzia di ammortizzatori sociali.

