Elezioni europee, il Comune di Olbia informa sul voto degli studenti fuori sede

Il Comune di Olbia informa sul voto degli studenti fuori sede per le Elezioni europee. Si comunica a tutti gli interessati che l’art. 1 ter del decreto legge 29 gennaio 2024, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 25 marzo 2024, n. 38, detta la disciplina che permette il voto “fuori sede” agli elettori che, per motivi di studio, in occasione dell’elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti

all’Italia, si trovino in un comune di una regione diversa da quella del comune di iscrizione elettorale.

Le domande.

L’apposita domanda, con allegati i documenti indicati dalla legge e riepilogati all’interno del modulo, va inoltrata al Comune di residenza non oltre domenica 5 maggio 2024. Ove la domanda debba essere trasmessa a questo Comune, la presentazione può essere effettuata seguendo una delle seguenti modalità: presentando modello ed allegati all’ufficio protocollo del Comune, sito nella sede comunale di via Garibaldi n. 49, negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12. Il lunedì e il mercoledì anche dalle ore 14,45 alle ore 16,45) mediante trasmissione all’indirizzo servizio.elettorale@pec.comuneolbia.it.

