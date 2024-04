Fasolino verso la corsa a sindaco con ”SìAmo Golfo Aranci – Rudalza”

“SìAmo Golfo Aranci – Rudalza” è la lista di Giuseppe Fasolino.

Giuseppe Fasolino, già sindaco di Golfo Aranci, ha oggi annunciato il lancio del nuovo progetto politico, “SìAmo Golfo Aranci – Rudalza“, rivolto alle prossime elezioni comunali. Lo fa insieme ad un gruppo di cittadini altamente motivati per portare avanti lo sviluppo del paese .

Giuseppe Fasolino, fin dalle prime riunioni è stato individuato come leader del nuovo movimento che vuole continuare e ampliare il successo delle sue precedenti iniziative, portando avanti una visione di crescita e innovazione per Golfo Aranci. Giuseppe Fasolino ha affermato: sono felice che sin dalla prima riunione i veri protagonisti siano stati i giovani e i progetti. Sono queste le colonne fondamentali sulle quali stiamo costruendo SiAmo Golfo Aranci Rudalza, un nuovo gruppo politico che vuole rendere i golfarancini attori e protagonisti del futuro del loro territorio.

Ho messo a disposizione la mia esperienza senza voler in alcun modo commentare l’ultimo quinquennio, ma semplicemente guardando avanti e nell’esclusivo interesse della comunità. Il Gruppo SìaAmo Golfo Aranci – Rudalza si impegna quindi a continuare sulla strada del successo tracciata quando Fasolino è stato Sindaco del paese, proponendo soluzioni innovative per affrontare le sfide attuali e costruire un futuro migliore per Golfo Aranci.

Attraverso una leadership basata sull’ascolto attivo e la collaborazione con i cittadini, Fasolino e il suo

gruppo intendono rafforzare il legame tra l’amministrazione e la comunità locale, per allargare il gruppo

creare una lista civica. SìAmo Golfo Aranci – Rudalza invita quindi tutti i cittadini di Golfo Aranci a unirsi a loro in questa nuova fase di crescita e sviluppo per il paese . Il prossimo appuntamento sarà lunedì 15 aprile alle h 18.30 presso Sa Runda a Rudalza. Per maggiori informazioni su come partecipare attivamente al progetto o per supportare la campagna, è possibile contattare il gruppo scrivendo alla mail siamogolfoarancirudalza@gmail.com

