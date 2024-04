Caro-tariffe: Aeroitalia aumenta la tariffa residenti sulla tratta Olbia-Roma

Aeroitalia, la compagnia che si occupa della continuità territoriale per la tratta Olbia-Roma, aumenta la tariffa residenti. È sufficiente aprire il sito e simulare una prenotazione per apprendere che la tariffa minima per arrivare da Roma è salita a 77,69 euro, mentre partire da Olbia costa 66,31 per un viaggio di sola andata. La segnalazione è arrivata da una passeggera abituata a viaggiare su quella tratta. Così abituata che andando a ritroso ha potuto verificare e certificare l’aumento: “Dieci giorni fa, questo marzo, sono partita da Olbia con un biglietto da 46 euro, mentre il 9 gennaio il biglietto per partire da Roma ne costava circa 54. Il 18 dicembre 2023 Olbia – Roma costava 43,90. A novembre, partire dall’isola mi è costato 59,90, mentre per rientrare ho pagato 50,90 euro”.

Il call center: “Nessun errore”

Incredula per l’aumento, tanto che ha pensato si trattasse di un errore, la passeggera ha contattato l’assistenza clienti che per la Sardegna ha un numero riservato. “L’operatore del call center – continua a raccontare – ha confermato la novità. Ha spiegato che la tariffa è fissa e ha giustificato l’aumento dicendo che si tratta di un prezzo che comprende diversi servizi”. Al suo interno, infatti, la cifra include bagaglio piccolo, borsa grande da cabina, bagaglio in stiva di 23 chili, check-in e imbarco prioritario. Servizi che comunque erano compresi anche nei viaggi precedenti.

La passeggera, inoltre, ci tiene a sottolineare che a questa spesa, molto spesso, il viaggiatore deve aggiungere quella per il pullman o per il treno. Molte volte, infatti, la destinazione definitiva di chi arriva dalla Sardegna non è Roma. Quello che resta da capire è se si tratta di aumenti annunciati e, soprattutto, se si tratta di scelte reversibili. Se la tariffa dovesse essere mantenuta tale si tratterebbe di un ulteriore disagio per la popolazione residente nell’isola, che sempre più spesso è costretta a spostarsi non per motivi di piacere.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui