Gatto con una gravissima ferita in faccia: il soccorso a Olbia

La storia di un altro animale salvato a Olbia.

Le storie raccapriccianti sui maltrattamenti e gli abbandoni degli animali non cessano mai a Olbia. È di pochi giorni fa il ritrovamento di un gattone rosso in gravissime condizioni. Non si sa cosa abbia subito l’animale, ma gli è stato riscontrato un severo trauma facciale.

Il gatto è stato soccorso dalla Lida di Olbia, dove è stato portato in clinica per gli accertamenti e per il ricovero. Per Giovanni, così lo hanno chiamato, è stato programmato un intervento chirurgico per le fratture riportate nel cranio. “Non sappiamo da quanto tempo sia in questo stato”, fa sapere l’associazione che gestisce il canile della città.

Ieri Giovanni è stato sottoposto a esami e operato. “E’ stato sottoposto a tutti gli esami del caso ed operato d’urgenza per enucleazione dell’occhietto, esploso in seguito al forte trauma. Nel contempo è stata riallineata la mascella, anche lei fratturata ed è stato castrato”, dicono dal canile olbiese. Purtroppo per il micione si aggiunge un altro dolore: è l’ennesimo gatto solo a Olbia poiché nessuno è andato a cercarlo. La sua è un’altra storia di indifferenza verso gli animali.

