Muore improvvisamente a soli 22 anni: Tempio in lutto per Marieddu

Addio a Mario Manconi.
Tempio Pausania si è svegliata riavvolta da un silenzio denso e doloroso, trafitta dall’improvvisa perdita di Mario Manconi. Il giovane, chiamato affettuosamente come Marieddu, è scomparso a soli 22 anni a causa di un malore improvviso e quel ricovero a Sassari e la diagnosi di un cancro, che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Così se ne va Marieddu, un giovane conosciuto e voluto molto bene in città. La notizia ha scatenato un vero e proprio fiume di commozione che ha attraversato l’intera città gallurese. Il giovane era molto conosciuto perché era un membro attivo del gruppo folk “Città di Tempio”.
L’ultimo saluto a Marieddu.
Sono diverse, infatti, le associazioni che piangono la scomparsa di un ragazzone sempre sorridente e circondato di affetto, che lo ricordano come un ragazzo d’oro. L’ultimo saluto a Mario Manconi verrà dato domani, martedì 20 ottobre, alle ore 10 nella chiesa di San Pietro, dove la comunità si ritroverà per stringersi attorno ai suoi cari.