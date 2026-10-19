Aggredita una guardia giurata, panico durante le riprese del film a Olbia

Una guardia giurata sarebbe stata colpita alla testa da alcuni giovani durante le riprese di ”Un weekend da bamboccioni a Olbia”.

Panico durante le riprese di “Un weekend da bamboccioni 3” a Olbia, dove alcuni giovani hanno aggredito un addetto alla sicurezza, causandogli una ferita alla testa. Stando alle prime informazioni, dei ragazzi da via De Filippi hanno tentato l’accesso al set in piazza Matteotti, negatogli da uno delle guardie giurate, che li aveva invitati ad allontanarsi.

Non contenti i giovani hanno reagito tirando degli oggetti, tra cui bottiglie e sassi, uno dei quali ha colpito il vigilante alla testa. Subito dopo l’aggressione i tre sono fuggiti a piedi in direzione di via De Filippi, ma l’intervento tempestivo di una pattuglia dei carabinieri ha già permesso di rintracciare uno dei responsabili. Il giovane è stato denunciato dai militari di Olbia per l’aggressione.

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