Boccia paralimpica, trionfo italiano a Olbia: Zendron è primo

La gara di boccia paralimpica a Olbia.

Ottima risposta dell’Italia al PalaGeovillage per l’Olbia 2026 World Boccia Challenger: applausi per Gabriele Zendron, primo classificato nella categoria Bc3. Classe 2002, Zendron gareggia per il Team Antares asd, è originario di Cembra Lisignago, in provincia di Trento, dove vive. È attualmente numero 15 del ranking mondiale e la prestigiosa medaglia d’oro vinta a Olbia ne rafforza il percorso verso le paralimpiadi statunitensi del 2028. Alla manifestazione, apertasi lo scorso 13 ottobre e curata da World Boccia e Federazione italiana bocce (Fib), lusinghiera quarta piazza (Bc3) per Paolo Alfonsi. In gara per l’Orange bowl asd, Alfonsi vive a Padova e ha 54 anni.

La quinta edizione dell’appuntamento, per la quarta volta svoltosi a Olbia, ha sposato cultura, socialità, territorio, sport, inclusione e turismo. All’evento sono intervenuti, in presenza e da remoto, Roberto Favre (presidente nazionale Fib), Elena Casu (assessora Sport, Olbia), Marco Giunio De Sanctis (presidente nazionale Cip), Claudio Secci (presidente Cip Sardegna), Bruno Perra, (presidente Coni Sardegna), Gianluca Lilliu (presidente Fib Sardegna) e Laura Albanese (presidente As Ichnusa), Itzik Azouly (Board World Boccia, Israele), Eleni Stoka (delegato tecnico World Boccia, Grecia), Rachael Crack (assistente, Gran Bretagna), Jose Luis Sirera (responsabile classificatori, Spagna), Teresa Calverol (capo degli arbitri, Spagna) e Ronny Van Assche (assistente del capo degli arbitri, Belgio). L’evento è patrocinato da ministero Sport e giovani, Regione Sardegna, Comune Olbia, Fib, Coni, Comitato paralimpico, Inail e Ussi.

Medaglie e piazzamenti.

Tra gli uomini, oltre all’azzurro Gabriele Zendron, prima piazza per Juan Manuel Montilla (Esp, categoria Bc1), Juan Manuel Soliman (Esp. Bc2) ed Edison Chica Chica (Col, Bc4). Ai vertici tra le donne, Nicola Taylor (Gbr, Bc1), Chantal Van Engelen (Ned, Bc2), Vivi Virtanen (Fin, Bc3) e Leidy Chica Chica (Col, Bc4). Il World Boccia challenger 2026 ha colto nel segno per qualità tecniche, agonismo e partecipazione. Al Palageovillage si sono sfidati atleti e atlete diventidue nazionalità con oltre duecento partecipanti. Tra questi, settantasette atleti in corsa per i Giochi paralimpici di Los Angeles 2028.

Per la manifestazione sono sfilate le bandiere di Argentina, Australia, Austria, Canada, Colombia, Corea, Finlandia, Gran Bretagna, Grecia, India, Israele, Isole Faroe, Italia, Norvegia, Paesi Bassi, Repubblica Ceca. Singapore, Spagna, Slovacchia, Stati Uniti, Ucraina e Ungheria. La commissione arbitrale è stata guidata dalla spagnola Teresa Calverol e ha avuto la partecipazione degli arbitri sardi Diletta Sanna (Budoni), Francesca Pasella (Olbia) e Damiano Tuveri (Cagliari). I Team leader azzurri sono stati Riccarda Ambrosi e Paola Paluselli.

Gli organizzatori.

L’evento è stato supportato da Asd Ichnusa sport e Fib, assessorato regionale Turismo, assessorato comunale Sport-Olbia, Bmw Specialmente. Partner istituzionali Coni e Comitato italiano paralimpico Sardegna e Msp Sardegna e Ussi (Unione stampa sportiva italiana).

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