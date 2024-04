Giornata della terra, a Olbia scattano le pulizie a Bunthe

Il Comune di Olbia con Plastic Free a Bunthe

Sabato 20 aprile 2024, in occasione della Giornata della terra, ad Olbia si terrà un evento di pulizia a Bunthe. “L’attenzione alla sostenibilità ambientale con un numero sempre maggiore di cittadini che dedicano ore preziose del loro tempo libero e nel fine settimana al volontariato ci inorgoglisce ogni giorno di più – afferma l’assessora all’Ambiente, Antonella Sciola – .Per questo motivo il Comune di Olbia è ben lieto di offrire tutto il proprio sostegno, anche in termini di servizi, alle giornate di sensibilizzazione compresa quella che si terrà sabato nei pressi di Bunthe“.

“La frequenza ed il numero sempre crescente di cittadini e non che si mettono a disposizione, ci fa capire quanto la coscienza ambientale sia un valore sempre più avvertito e condiviso dalla nostra comunità”. Appuntamento alle 9.15 in via Lu Caraggioni – spiaggia di Punta Tronfino (Bunthe). Per informazioni: M. Francesca tel. 347 2339802.

