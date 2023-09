Addio a Giuseppe Derosas.

Un’altra vita spezzata prematuramente a Olbia. La città non si era ripresa dalla scomparsa di Andrea Spano, giovane 33enne scomparso improvvisamente. Ora è Giuseppe Derosas ad andarsene, lasciando un grande vuoto nel centro gallurese.

Giuseppe era molto conosciuto e amato in città. I conoscenti lo ricordano come ”un ragazzo serio ed educato”. Il funerale si svolgerà il 23 settembre alle ore 15:30 nella Basilica di San Simplicio, partendo da via Tintoretto 4.

