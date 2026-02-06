Giustizia ed elezioni, confronto dei Riformatori Sardi a Olbia

Il confronto dei Riformatori Sardi a Olbia.

Un confronto articolato sui temi politici e organizzativi ha caratterizzato la riunione che si è svolta ieri sera nella sede dei Riformatori Sardi di Olbia, dove si sono riuniti congiuntamente il coordinamento provinciale e quello cittadino del movimento. I lavori sono stati guidati dal coordinatore provinciale e assessore comunale di Olbia, Alessandro Fiorentino, che ha introdotto e sviluppato i numerosi punti all’ordine del giorno. Al centro della discussione sono emerse, tra le altre questioni, l’organizzazione dei prossimi convegni e un’analisi approfondita del quadro politico a livello cittadino e gallurese.

Il dibattito è poi proseguito con l’intervento della coordinatrice cittadina e consigliera comunale di Olbia, Monica Fois, che ha richiamato l’attenzione sul referendum relativo alla separazione delle carriere, tema considerato di particolare rilievo per il futuro dell’ordinamento giudiziario italiano. Nel corso dell’incontro è stata inoltre delineata la strategia in vista delle elezioni comunali previste per maggio 2026, che interesseranno diversi comuni della Gallura. Parallelamente sono state avviate le prime riflessioni organizzative in prospettiva delle elezioni comunali di Olbia del 2027, con l’obiettivo di impostare un percorso politico strutturato e condiviso.

La riunione si è conclusa con un avvicendamento all’interno del coordinamento cittadino. Luca Fadda ha lasciato l’incarico di vice coordinatore a Maria Grazia Deiana, che assume ufficialmente il nuovo ruolo. All’incontro hanno preso parte anche il coordinatore regionale dei Riformatori Sardi, l’onorevole Aldo Salaris, il consigliere regionale Giuseppe Fasolino e il vicepresidente del movimento Giovanni Pileri, a testimonianza dell’attenzione del livello regionale verso le dinamiche politiche del territorio gallurese.

