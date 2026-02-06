Il centro storico di Arzachena alle prese con gli incivili dei rifiuti

I rifiuti nel centro storico di Arzachena.

Il problema dell’abbandono dei rifiuti, a ben vedere, non sembra essere circoscritto solo alle periferie. Purtroppo è un mal costume che sta investendo anche le vie del centro storico di Arzachena. Qualcuno, stanco e insofferente di questa assurda quanto incivile pratica ha voluto ricorre a metodi molto eloquenti che per certi versi fanno sorridere per il linguaggio colorito utilizzato. La vittima di questi gesti incivili, nel vano tentativo di convincere gli esecutori materiali di tali abbandoni, invece di affidarsi, come consuetudine, ai social e ai mass media ha preferito utilizzare un metodo diverso ma forse più diretto e più efficace (si spera) come si può vedere dalla foto.

Al di là del metodo poco ortodosso utilizzato, resta comunque l’amarezza per un malcostume che si sta allargando a macchia d’olio tra una parte della popolazione. Certi cittadini non rispettano il regolamento per lo smaltimento dei rifiuti. Incuranti delle sanzioni e delle prescrizioni, continuano ad agire secondo una logica che non trova alcuna giustificazione in una società civile. Così facendo, non solo vanificano il lavoro degli addetti alla raccolta, ma deturpano e offendono l’immagine di un paese che si prodiga per mantenere alto il suo decoro e il suo prestigio. È anche una mancanza di rispetto verso tutti coloro che diligentemente rispettano le norme con un senso civico ben radicato che dovrebbe governare la buona convivenza civile.

