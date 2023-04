L’arte del pane di Graziella Frau nel borgo gallurese di San Pantaleo

Il pane artistico sarà presentato al Mirtò a San Pantaleo.

Maria Grazia Frau, conosciuta come Graziella, è una delle principali esponenti in Sardegna dell’arte del pane artistico e della decorazione sarda. Grazie alla sua abilità millenaria tramandata di generazione in generazione, la donna realizza opere d’arte con le sue mani che porta orgogliosamente in piazza. Il luogo scelto per farlo è uno dei borghi più suggestivi della Gallura, San Pantaleo.

La maestra Graziella Frau de “I preziosi di Graziella”, una tra le esponenti più, con le sue allieve collaboratrici farà conoscere un’arte millenaria, al Mirtò, il Festival internazionale del mirto, che prosegue nel suo percorso al fianco dei grandi eventi e nella valorizzazione della storia, delle tradizioni e dei produttori locali della Sardegna.

Lu pani da L’ea, Lu tricu e Li mani, questo il nome dell’evento, si terrà sabato 15 aprile, nella piazza principale di San Pantaleo, dalle 10,30, durante il raduno della auto vintage della Lancia Martini per il Rally storico Costa Smeralda. “Io e le altre decoratrici provenienti dalla Gallura e da altre parti della Sardegna decoreremo e produrremo il pane pintau, ad alta lievitazione, e i dolci “Sos pretziosos” – spiega Graziella Frau, che metterà in mostra alcuni tra i pani che quest’anno le hanno fatto vincere la medaglia d’oro al campionato nazionale per il pane decorato organizzato dalla Fipgc -. Posso dire di conoscere quest’arte da quando sono nata, perché sono cresciuta con mia nonna che creava il pane ed ho appreso quest’arte da lei, senza altri maestri. Mirtò mi concede un’occasione bellissima per insegnare la mia arte in un luogo stupendo come San Pantaleo, dopo la collaborazione a Nuchis nel dicembre scorso per Mirtò Experience”.

Dopo la medaglia d’argento conquistata lo scorso anno, Maria Grazia Frau, nota Graziella, ha conquistato un altro alloro nel campionato italiano di panificazione (categoria pane artistico), trionfando con la conquista della medaglia d’oro. L’evento, promosso dalla Federazione internazionale di pasticceria, gelateria e

cioccolateria (Fipgc), si è svolto nella fiera del Tirreno a Marina di Massa (frazione di Massa) dal 26 febbraio al primo marzo.

L’evento di San Pantaleo sarà anche la cornice per la presentazione de “L’Ea”, l’anteprima del Festival internazionale del Mirto, edizione 2023, che si svolgerà nelle fonti di Rinaggiu il prossimo 10 agosto, in collaborazione con il Comune di Tempio Pausania e con la direzione artistica di Alessandro Achenza.

Il filo conduttore di quest’edizione di Mirtò sarà dunque quello legato agli elementi della vita ed emblema della ricchezza del territorio: dal grano e dalla terra fino, appunto, all’acqua, che consente di riscoprire il patrimonio materiale e immateriale delle fonti di Rinaggiu.

Mirtò torna dunque a San Pantaleo dopo un anno e il grande successo della rassegna, portando uno dei suoi marchi più di successo, Casa Sardegna, grazie al contributo dell’assessorato regionale alla Cultura di Andrea Biancareddu, insieme ai partner Rally Terra Sarda, Tandalò Sardegna, il Comune di Calangianus con il Mondiale di Biliardo e Peroni Promotion.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui