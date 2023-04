Il sogno dello chef Gino D’Acampo.

Lo chef Gino D’Acampo, noto personaggio televisivo, ha partecipato al Talent Day Nord Sardegna ad Olbia, che si è svolta al Museo Archeologico stamattina. Qui ha trasmesso ai giovani presenti l’importanza della disciplina nel settore della ristorazione. Ha sottolineato come la ristorazione sia un lavoro serio che richiede sacrifici, ma che può dare molte soddisfazioni.

Durante l’evento, ha confermato la sua intenzione di aprire un ristorante in Sardegna da almeno quattro o cinque anni, ma sta ancora cercando la struttura giusta. La star dei fornelli ha svelato il suo sogno di aprirlo proprio a Olbia. Secondo D’Acampo la città sarebbe ideale a ospitare un suo nuovo ristorante, oltre i 65 ristoranti sparsi in giro per il mondo.

