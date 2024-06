L’incendio a Olbia.

Un grosso incendio si è sviluppato questo pomeriggio in località Poltu Quadu a Olbia, poco distante dalla rotatoria. Le fiamme hanno interessato principalmente sterpaglie, creando apprensione tra i residenti.

Gli olbiesi chiedono maggiori interventi di pulizia per prevenire simili episodi in futuro. La situazione è tornata alla normalità grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme in breve tempo.

