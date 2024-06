Via gli ecobox da Olbia, c’è la delibera

Il comune ha deciso di rimuovere gli ecobox da Olbia.

Via gli ecobox da Olbia. Erano stati pensati come rimedio alle discariche abusive e chiusura di un sistema di raccolta differenziata che a Olbia, per via della pigrizia e del menefreghismo di pochi incivili, ha sempre stentato a decollare. E ha dato sfogo all’incuria, con la creazione di discariche abusive in ogni angolo del comune. Cinque, in punti strategici – Molo Brin, Olbiamare, via Veronese, Basa e Isticadeddu -, erano diventati essi stessi discariche abusive, in cui le violazioni si stavano spingendo sempre più oltre a ciò che si potesse immaginare.

C’è chi – con tanto di filmati ripresi dal sistema di videosorveglianza – avrebbe svuotato camioncini carichi di rifiuti presso gli ecobox. Dai 900 chili previsti nei siti, il carico di rifiuti era addirittura raddoppiato. E per la rimozione dei rifiuti dagli ecobox e il lavaggio annuale, il costo si aggirava sul milione all’anno. Questo ha costretto la giunta a prendere una decisione drastica: la rimozione degli ecobox. Sono state nominate, in cambio, una trentina di guardie ambientali. Queste si aggireranno costantemente nel territorio comunale con potere sanzionatorio, in modo da contrastare il fenomeno alla radice.

