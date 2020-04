Il nuovo gruppo ironico su Facebook.

Il coronavirus lo battiamo da soli a modo nostro. È questo il nuovo gruppo Facebook, ironico e divertente, che da un mese è comprare nelle bacheche online. È stato ideato e creato a Olbia da Emanuele Molinas per sdrammatizzare sulla pandemia che ha colpito anche il nostro Paese. Nato il 5 marzo ha già raggiunto i 3000 iscritti.

All’interno del gruppo non mancano le notizie inerenti il Covid-19, ma è soprattuto un gruppo per distrarsi ed affrontare la quarantena in modo più leggero. Ogni settimana c’è anche l’appuntamento con la dj nazionale Alice B che, trasmettendo in diretta, parla dei suoi pensieri con la sua rubrica “quello che le donne non dicono”, coinvolgendo gli utenti del gruppo.

Molinas, aiutato a gestire il gruppo dagli altri amministratori Ugo Cantelli Paolo Spano, fa si che nel gruppo vengano pubblicato post allegri tra cui vignette sul presidente Conte, sulla regina Elisabetta II, video di persone che danno di matto in quarantena e così via.

Molinas dichiara: “È giusto che ci sia un gruppo come il nostro per far distrarre le persone tenendole comunque informate”. Così il gruppo si è fatto notare in breve tempo e adesso i fondatori sperano possa continuare a crescere.

