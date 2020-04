Aumento dei controlli già da sabato.

Controlli intensificati durante i giorni di Pasqua e Pasquetta per evitare gli spostamenti delle persone che vorrebbero trascorrere la domenica in famiglia o chi per lunedì vorrebbe evadere, almeno un giorno, dalle restrizioni volute dal Governo

Il sindaco di Olbia è stato chiaro annunciando un aumento dei controlli già da sabato per disincentivare la voglia di passare una giornata in famiglia o di trovarsi con gli amici per le festività pasquali. Sarà quasi impossibile uscire a Olbia senza incappare in un controllo da parte dei carabinieri o della polizia.

“Non possiamo rischiare di contagiare altre persone, in questo momento non possiamo permetterci di mettere a rischio gli anziani e le persone più deboli” commenta il sindaco Nizzi.

