Un grosso incendio si è sviluppato a Sant’Andrea Frius.

Un maxi incendio si è sviluppato nella zona di Sant’Andrea Frius, alimentando fiamme altissime che hanno messo a rischio la sicurezza dei cittadini e dell’ambiente circostante.

Per fronteggiare l’evento, che si sta sviluppando vicino le case, sono entrati in azione tre elicotteri del Corpo Forestale, che si stanno impegnando strenuamente per domare le fiamme e impedire che si propaghino ulteriormente. La gravità della situazione ha reso necessario anche l’intervento di due Canadair, di cui uno partito da Olbia, e dell’elicottero A500, che contribuiscono con le loro risorse e capacità di spegnimento a contrastare l’espandersi delle fiamme.

Le operazioni sono coordinate dal direttore delle operazioni di spegnimento appartenente alla pattuglia del Corpo Forestale di San Nicolò Gerrei. Il suo ruolo è fondamentale per garantire una gestione efficace e mirata delle risorse messe a disposizione e massimizzare gli sforzi per domare le fiamme e proteggere le persone e il territorio circostante.

