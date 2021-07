Donna appicca incendio a Olbia.

E’ stata notata dai vicini avvicinarsi ad alcune sterpaglie e a un olivastro a Olbia per dargli fuoco. E’ accaduto oggi alle due e mezza in zona Ruinadas, antistante la via Cedri.

In poco tempo, a causa del vento e del caldo, le fiamme hanno rischiato di avvicinarsi alle abitazioni, raggiungendo l’ampiezza di una decina di metri. Immediata la richiesta di intervento dei carabinieri, i quali sono arrivati con una pattuglia, trovando la donna all’interno della sua abitazione.

Sul luogo nel frattempo sono sopraggiunte una squadra dei vigili del fuoco di Olbia e una del corpo forestale regionale, che hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme e alla bonifica dell’area. Nell’espletamento delle indagini si è proceduto al sequestro dei capi di abbigliamento della persona ritenuta responsabile dell’incendio, che corrispondono a quelli che indossa la donna ritratta dalle immagini e dal video prodotti dai vicini di casa. La responsabile dell’incendio è stata pertanto deferita, in stato di libertà, alla competente autorità giudiziaria.

