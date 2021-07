La morte del noto imprenditore Micheletti.

Si è spento ieri all’età di 76 anni Fabio Micheletti, della famiglia di imprenditori tra le più note a Olbia, con interessi nel settore delle auto e dell’edilizia. Da tutti conosciuto come il “geometra”, era nato Olbia il primo gennaio del 1945, proprio alla fine della seconda guerra mondiale. Primo di otto figli, il padre Carlo era a sua volta un imprenditore, partito dal nulla.

Era sposato con Sandra, dalla quale aveva avuto due figlie Carla e Gianna. Di professione geometra, aveva gestito per anni la Autoleader Turisarda, che operava nel settore dei parcheggi e delle rimesse, nella strada statale verso Monti, e la concessionaria Ford in via Genova. Con i fratelli lavorava anche nella nota azienda, che portava il loro cognome, che commerciava materiali edili e legnami e che aveva la sede Sa Marinedda, davanti al centro commerciale Olbia Mare.

Impegnato da sempre nel sociale, come la sorella Cristina, già assessore al Comune, Fabio si era battuto contro gli espropri dei terreni per la bretella di congiungimento con l’aeroporto e aveva guidato un comitato spontaneo composto ai proprietari dei terreni interessati dalla realizzazione del lotto 9 della Sassari-Olbia. Dal carattere estroverso, amava molto il mare e la pesca.

