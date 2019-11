L’incidente vicino al centro commerciale Auchan.

Attimi di paura, ieri pomeriggio, sulla strada del centro commerciale Auchan di Olbia. A causa dell’asfalto bagnato, un’auto sulla quale viaggiavano tre ragazze si è ribaltata.

Fortunatamente non è successo nulla di grave. Aiutate dai soccorritori, sono riuscite a uscire dall’auto e non hanno riportato particolari ferite. Sono, comunque, state accompagnate all’ospedale per accertamenti.

