L’incontro sulla menopausa a Olbia.

La sezione di Olbia della Fidapa Bpw Italy organizza un evento dedicato alla salute delle donne, dal titolo “Menopausa… Miti da sfatare”. L’incontro si terrà il sabato 25 gennaio 2025 alle ore 17:30 presso l’Aula Magna del Consorzio Polo Universitario di Olbia, in via Porto Romano 8.

Questo evento è pensato per modificare la percezione della menopausa, promuovendo la conoscenza e la consapevolezza attraverso un approccio multidisciplinare. L’obiettivo è sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione e di uno stile di vita corretto, abbattendo i pregiudizi e i tabù che spesso accompagnano questa fase naturale della vita.

L’evento vedrà la partecipazione della presidente del distretto Sardegna Fidapa Bpw Italy dottoressa Gianna Ledda, anestesista; e della presidente della sezione di Olbia dottoressa Isabella Simongini, specialista in malattie cardiovascolari che sarà anche moderatrice dell’evento.

Il team di specialisti coinvolti include inoltre la dottoressa Nuccia Maria Franca Vargiu, ginecologa e ostetrica; e la dottoressa Debora Contu, esperta in scienze dell’alimentazione.

Durante l’incontro, le esperte forniranno informazioni e consigli pratici per aiutare le donne a vivere la menopausa in modo sereno e consapevole, affrontando eventuali disagi psico-fisici. La menopausa è un evento fisiologico, tuttavia è spesso oggetto di tabù e pregiudizi, che aprono la strada a disagi e condizioni psico-fisiche molto critiche. La diffusione delle informazioni e conoscenze medico-scientifiche, in linea con i più moderni principi della medicina, si propone di abbattere le barriere culturali, e aumentare nelle donne la consapevolezza del proprio corpo e dei suoi cambiamenti.

In programma anche la partecipazione speciale delle attrici Giusy Deiana e Stefania Saba, della compagnia teatrale “Sa Meghina e S’oju”. Attraverso un dialogo leggero e ironico, le attrici affronteranno con il pubblico la paura di invecchiare, regalando momenti di riflessione e intrattenimento.

L’evento rappresenta un’importante occasione per abbattere barriere culturali e favorire un dialogo aperto e informato su un tema che coinvolge ogni donna. La partecipazione all’evento è libera e gratuita.

